نهاية مأساوية لملكة جمال أميركا السابقة

المستقلة /- كشف مصادر من سلطات إنفاذ القانون الأميركية، هوية المرأة التي انتحرت بقفزها من أحد المباني الشاهقة في وسط نيويورك، يوم الأحد.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن المرأة التي قفزت من مبنى أوريون الفاخر، المكوّن من 60 طابقا، هي ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة لعام 2019، تشيسلي كريست.

ونشرت كريست البالغة من العمر 30 عاما قبل قفزها من المبنى منشورا على حسابها الشخصي في “إنستغرام”، قالت فيه: “ليجلب هذا اليوم الراحة والسلام”.

وأصدرت عائلة كريست بيانا قالت فيه: “ونحن نشعر ببالغ الحزن، نعلن وفاة حبيبتنا تشيسلي”.

وأضاف البيان: “كان نورها وجمالها وقوتها مصدر إلهام لكثيرين في مختلف أنحاء العالم. جسدت الراحلة مفاهيم الحب وخدمة الآخرين من خلال عملها كمحامية تناضل في سبيل العدالة، وكملكة جمال للولايات المتحدة”.

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