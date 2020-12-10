نهاية مأساوية لـ غريب محمود.. وابنه فنان شهير

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة /- توافق اليوم ذكرى رحيل الفنان صاحب الطلة المميزة غريب محمود، الذي ولد بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية يوم 10 مايو عام 1941، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، تاركًا عددا من الأدوار المميزة التي لا تُنسى رغم صغر حجمها.

يُعد الفنان غريب محمود أحد أبرز وأهم نجوم الكوميديا في السينما المصرية، حيث يتمتع بهيئة مميزة وموهبة كبيرة جعلته في أول صفوف فناني الكوميديا.

وبالرغم من أنه لم يشارك في أدوار كثيرة، إلا أنه نجح في تحقيق نجاحات من النادر تكرارها، حيث يتميز بخفة ظله وطيبة قلب واضحة وموهبة شديدة الخصوصية.

المفاجئ في الأمر أن الفنان غريب محمود لديه ابن يعمل في الوسد الفني، وهو الفنان الشاب محمود غريب محمود، والذي شارك في العديد من الأعمال في الفترة الأخيرة منها مسلسل «خطوط حمراء»، مسلسل «فرعون».

وكانت نهاية الفنان غريب محمود مأساوية، حيث سقط مرتين خلال تنفيذه لدوره بجانب الفنانة وفاء مكي، وفي المرة الأولى ساعده زملاؤه أما المرة الثانية فكانت هي الأخيرة التي أدت لرحيله.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أسعار هيونداي النترا HD موديل 2020 /2021 في العراق

اخر الاخبار

مسميات غريبة للمدن بمصر تعرف على سبب تسميتها

اخر الاخبار

مآلات المفاوضات المقبلة بين ايران والدول الغربية

اخر الاخبار

تعرض وثائق تتعلق بلقاح المضاد لكورونا للقرصنة خلال هجوم الكتروني

اخر الاخبار

مجلس الشيوخ الأميركي يحبط محاولة منع بيع طائرات إف-35 للإمارات

اخر الاخبار

أحداث السليمانية : سقوط  ٨ شهداء و ٥٤ جريح نتيجة المصادمات

اخر الاخبار

فيديو.. فيفي عبده تكشف آخر تطورات حالتها الصحية