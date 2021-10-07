نهاية كورونا في الإمارات

المستقلة /- أعلن ولي عهد أبو ظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بكلمة مصورة ، خروج الإمارات من أزمة كورونا وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها.

وسمحت الإمارات الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ بدء إجراءات الوقاية من الجائحة، بعدم إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.
وسمح القرار السابق أيضا بعدم ارتداء الكمامة عند ممارسة الرياضة في الأماكن العامة، ووسائل النقل الخاصة للقاطنين في المنزل نفسه، ومرتادي الشواطئ والمسابح المفتوحة، والأشخاص المتواجدين بمفردهم في الأماكن المغلقة، ومراكز الحلاقة والتجميل والصالونات، والمراكز الطبية والعيادات عند التشخيص وتلقي العلاج

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

نهاية كورونا في الإمارات

اخبار العراق

تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي امام نظيره اللبناني

اخبار العراق

لجنة اعمار الموصل تقرر بناء مجمعات سكنيَّة عمودية وأفقية للمواطنين

اخر الاخبار

مكبر صوت ذكي.. شركة سوني تقرر التفوق على جميع منافسيها

اخر الاخبار

مع استمرار الخلافات الجدية.. العلاقات الامريكية الصينية على المحك

اخر الاخبار

دراسة : نبات الريحان يمكن أن يساعد في حماية الدماغ من مرض ألزهايمر

اخبار العراق

الاتفاقية الصينية.. 80% نسبة تنفيذ مشروع بناء الف مدرسة

اخبار العراق

الاتفاقية الصينية.. 80% نسبة تنفيذ مشروع بناء الف مدرسة

اخبار العراق

تخفيض الحصة المائية لمحافظة بابل للموسم الزراعي الشتوي بنسبة 50 %

اخر الاخبار

العراق والإمارات يتفقان على التعاون بحقل الطاقة والنفط

اخر الاخبار

أردني ولبناني ينفذان عملية سطو في مكة المكرمة

اخر الاخبار

السعودية تتجه لرفع الحظر عن bein

اخر الاخبار

اسبانيا لنهائي الأمم الأوروبية

اخر الاخبار

مي العيدان تفضح فناناً ومنتجاً وتثير بلبلة

اخر الاخبار

إيفانكا ترامب بصورة مثيرة للجدل من جديد

اخر الاخبار

انخفاض حاد في أسعار الغاز بعد تصريحات من بوتين

اخر الاخبار

كاظم الساهر يوجه رسالة للمصريين – فيديو