نهاية الشهر الحالي.. وزارة التربية تصدر تعليمات التقديم للامتحان الخارجي

المستقلة/- تصدر وزارة التربية نهاية الشهر الحالي، تعليمات التقديم للامتحان الخارجي، اضافة الى تحديد موعد اجراء الامتحان التمهيدي للعام الدراسي الحالي (2021 ــ 2022).

وقال مدير الامتحانات في مديرية تربية الرصافة الاولى خالد غازي احمد في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إنه ” حال اصدار التعليمات المذكورة، سيتم الاستعداد لاستقبال طلبات التقديم للامتحان الخارجي، بعد الانتهاء من الدور التكميلي لطلبة الدور الثالث لمرحلة السادس الاعدادي التي ستنتهي مطلع الشهر المقبل” .

واضاف انه “سيتم بعدها فتح باب التقديم للامتحان الخارجي، بعد ان يتم الانتهاء من اداء الامتحان الخاص بالدور الثالث” .

وكشف احمد عن ان “مديرية الرصافة الاولى، ستفتح ولاول مرة على مستوى مديريات التربية كافة، باب التقديم للامتحان الخارجي عن طريق التقديم الالكتروني، من خلال منصات ومواقع تم اعتمادها خصيصا للتقديم” .

ونوه بان “الهدف من التجربة التي ستفعل حال اصدار التعليمات الخاصة بذلك، هو تلافي اي زخم قد يحدث في عملية التقديم، ومن اجل تطبيق اجراءات التباعد الوقائي ضد جائحة كورونا”.