نهاية الشهر الحالي.. وزارة التربية تصدر تعليمات التقديم للامتحان الخارجي

المستقلة/- تصدر وزارة التربية نهاية الشهر الحالي، تعليمات التقديم للامتحان الخارجي، اضافة الى تحديد موعد اجراء الامتحان التمهيدي للعام الدراسي الحالي (2021 ــ 2022).

وقال مدير الامتحانات في مديرية تربية الرصافة الاولى خالد غازي احمد في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إنه ” حال اصدار التعليمات المذكورة، سيتم الاستعداد لاستقبال طلبات التقديم للامتحان الخارجي، بعد الانتهاء من الدور التكميلي لطلبة الدور الثالث لمرحلة السادس الاعدادي التي ستنتهي مطلع الشهر المقبل” .

واضاف انه “سيتم بعدها فتح باب التقديم للامتحان الخارجي، بعد ان يتم الانتهاء من اداء الامتحان الخاص بالدور الثالث” .

وكشف احمد عن ان “مديرية الرصافة الاولى، ستفتح ولاول مرة على مستوى مديريات التربية كافة، باب التقديم للامتحان الخارجي عن طريق التقديم الالكتروني، من خلال منصات ومواقع تم اعتمادها خصيصا للتقديم” .

ونوه بان “الهدف من التجربة التي ستفعل حال اصدار التعليمات الخاصة بذلك، هو تلافي اي زخم قد يحدث في عملية التقديم، ومن اجل تطبيق اجراءات التباعد الوقائي ضد جائحة كورونا”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مصادر: المغاربة والجزائريون يستعدون لحرب

اخر الاخبار

أمريكا تحذر من خطر جديد يتشكل في الصين

اخر الاخبار

ولي العهد الاردني يلتقي شيخ الأزهر

اخر الاخبار

علماء يكتشفون ان كبار السن يحتفظون بمناعة جيدة مضادة لمتغير “دلتا”

اخر الاخبار

جولتين فقط امام التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال “قطر 2022

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بعد تراجع مخزونات الخام الامريكي بشكل غير متوقع

اخبار العراق

وزارة التخطيط تعتزم إعداد خطة خمسية لخفض نسبة الفقر في العراق

اخبار العراق

وزارة التخطيط تعتزم إعداد خطة خمسية لخفض نسبة الفقر في العراق

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تؤكد أنها لا تخضع لأية ضغوط سياسية وأنها مستقلة في عملها

اخبار العراق

الموارد المائية تتفق مع شركات اجنبية على اعادة النظر بتصاميم سد مكحول

اخبار العراق

نهاية الشهر الحالي.. المباشرة بإلزام جميع المسافرين بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح

اخبار العراق

محافظة نينوى تحدد الشهر المقبل كآخر موعد للبدء بإعمار مطار الموصل

اخبار العراق

نهاية الشهر الحالي.. وزارة التربية تصدر تعليمات التقديم للامتحان الخارجي

اخر الاخبار

رئيس شركة تسلا يطرح عملة رقمية جديدة في امريكا

اخر الاخبار

اتحاد المصدرين.. العراق الأكثر استيراداً للمنتجات التركية خلال عام 2021

اخبار العراق

اياد علاوي يؤكد.. الأوضاع في العراق لا تتحمل مزيدا من التصعيد

اخبار العراق

استهداف المتظاهرين ومحاولة اغتيال الكاظمي يقف خلفها طرف يريد اشعال الفتنة