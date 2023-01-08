نهاية الاسبوع.. نائب يرجح استئناف جلسات مجلس النواب الاعتيادية

المستقلة/- رجح النائب المستقل محسن السعيدي ، استئناف جلسات مجلس النواب الاعتيادية في نهاية الأسبوع الحالي لمناقشة وإقرار عدد من القوانين المهمة .

وقال السعيدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “بعد انتهاء العطلة التشريعية فإنه من المحتمل أن تحدد رئاسة مجلس النواب موعدا جديدا لاستئناف الجلسات الاعتيادية نهاية الأسبوع الحالي “.

وأضاف أن “الفصل التشريعي الجديد ستشهد مناقشة وإقرار عدد من القوانين بالإضافة إلى مناقشة مواضيع مهمة منها سعر صرف الدولار “.

وأشار السعيدي إلى أن ” المجلس سيعوض ما فاته خلال الفصل التشريعي السابق في الفصل التشريعي الجديد”، مبينا أن “الفصل التشريعي الجديد سيشهد مضي اللجان بالإجراءات التشريعية للقوانين والمقترحات”.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية عارف المحامي أكد في وقت سابق من اليوم ، أن تشريع القوانين المهمة والخلافية مرهون بالتوافقات السياسية .

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