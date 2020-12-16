نموذج للطموح العراقي.. من مخبز في العراق الى مبرمج في شركة نمساوية

نموذج للطموح العراقي.. من مخبز في العراق الى مبرمج في شركة نمساوية

المستقلة..لم يكن الشاب عبد الرحمن الشلال يعلم أن طموحه وحلمه الذي كان يكتبه يوميًا في ورقة أثناء عمله في إحد مخابز بغداد بعد تخرجه، سيتحقق في يوم من الأيام وستكتب هذه السطور التي توثق مسيرة نضاله وكفاحه من اجل الحصول على ما يرنو اليه.

تخرج عبد الرحمن الشلال من قسم علوم الحاسبات سنة 2013 بتقدير جيد جدًا، وبسبب صعوبة الحصول على وظيفة مناسبة تلائم شهادته لجأ للعمل في احد المخابز في بغداد.

لم ييأس من الواقع الذي كان يعيشه وبدأ بمراسلة عدد من الشركات العربية والأجنبية إلى أن حالفه الحظ في يوم من الأيام وحصل على رد من إحدى شركات النمسا “الإنترناشيونال”

وكان الرد في قبول ملفه وطلب مقابلة هاتفية معه بعد ردهم على الإيميلات المرسلة إليهم، وفعلا تم اختباره واجتيازه جميع مراحل الاختبار بنجاح تام.

استطاع عبد الرحمن بعدها معادلة شهادة تخرجه في النمسا، أن يعمل مبرمج في شركة “انطون بار” لصنع أجهزة المقاييس التي تتعامل مع شركات كبيرة مثل شركتي “ببسي وهيلكن”

أراد عبد الرحمن من خلال قصة نجاحه هذه إيصال رسالة معينة إلى الشباب العربي والعراقي بشكل خاص، يقول في نص الرسالة: “إن لم تحصل على عمل في بلدك اسع جاهدًا للبحث في مكان آخر ربما ستكون فرصتك للانطلاق نحو الإبداع في العالم الغربي لأنهم يقدرون المواهب العربية والعقول البارعة والناضجة”

يقول أيضا: “طورت من موهبتي العلمية وذلك بتقديمي كمتطوع في الصليب الأحمر والآن أنا مساعد طبيب في المدينة التي أسكن فيها في “شتايرمارك” في النمسا وساهمت في الآونة الأخيرة بأيام الإجازة بمساعدة المصابين في أزمة كورونا ونقلهم الى المستشفيات”

ويعرج عبد الرحمن قائلا: “هذا اقل تقدير اعمله للنمسا وذلك بتقديم فرصة العمل واحترام الشهادة التي حصلت عليها لذلك العالم”