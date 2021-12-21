نقيب المعلمين يدعو الى سلوك الطرق القانونية في معالجة المشاكل

المستقلة /- أكد نقيب المعلمين العراقيين عباس السوداني، أن لجوء بعض المعلمين الى الطرق العشائرية في التعامل مع الاعتداءات التي تطالهم تزيد الطين بلة وتعقد المشكلة، داعيا إياهم الى سلوك الطرق القانونية.

وقال السوداني في بيان تلقت المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “قانون حماية المعلمين الذي شرع من قبل البرلمان معمول به ويحتوي على العديد من الأمور الرادعة سواء بالحبس أو الغرامات فضلاً عن امتيازات للملاكات التدريسية”، مبيناً أنّ “النقابة طالبت مجلس القضاء الأعلى بالاهتمام والتأكيد على القضاة بمحاسبة كل من يعتدي على المعلم والمدرس”.

وأوضح السوداني أنّ “القانون من الناحية القانونية مطبق، مستدركاً بالقول: “ولكن المشكلة أن البعض من المعلمين لا يذهب إلى الطرق القانونية في تقديم الشكاوى وإنما يتجه إلى الطريق العشائري وهذا ما زاد الطين بلة”.

ولفت السوداني الى أن “الجرم يحدث أمام الطلبة وأمام الكوادر التدريسية لذلك قلّل هذا الأمر من هيبة المعلم”.

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