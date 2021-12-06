نقيب المحامين يؤكد على وجود خرق دستوري في قرار حل مجلس النواب

المستقلة /- كشف نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، عن وجود خروقات دستوري في قرار رئاسة الجمهورية بشان حل مجلس النواب ، مبينا ان لمحكمة الاتحادية ستستعين بجهات قضائية لحسم الطعون الانتخابية.

وقال السعدي في حوار متلفز تابعته  المستقلة اليوم الاثنين، إن “المحكمة الاتحادية العليا ستستعين بجهات قضائية لحسم الطعون الانتخابية وهي قد اجلت دعوة نقابة المحامين من اجل التدقيق”.

واضاف ان “نقابة المحامين استندت على المادة 47 و 64 بشأن الدعوة المقامة بالمحكمة الاتحادية وان هناك مخالفة دستورية في حل مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية”.

واكد السعدي انه “يراهن على عدالة المحكمة الاتحادية ونرفض ممارسة الضغوط عليها وانه يجب ابعاد المحكمة عن اي تدخلات حزبية او سياسية”.

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