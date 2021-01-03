نقل لاري كينغ للمستشفى بعد إصابته بكورونا

المستقلة /- أفادت شبكة «سي إن إن» الأميركية، بأن مقدّم البرامج الحوارية الشهير لاري كينغ الذي عمل فيها لمدة 25 عاماً أُصيب بفيروس «كورونا» المستجد ويعالَج في أحد مستشفيات لوس أنجليس منذ أكثر من أسبوع.

ونقلت «سي إن إن» عن «مصدر قريب من أسرة» لاري كينغ، أن الإعلامي الأميركي البالغ 87 عاماً أُدخِل مركز «سيدرز سيناي» الطبي.

ويعاني لاري كينغ أصلاً داء السكري من النوع الثاني إضافة إلى مشكلات صحية أخرى، إذ أُصيب بسرطان الرئة وتعرّض لأزمات قلبية عدة وذبحة صدرية ناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

ويُعد لاري كينغ أحد أبرز الشخصيات التي طبعت تاريخ التلفزيون في الولايات المتحدة، وعُرِف بأكمام قميصه الملفوفة، وربطات العنق متعددة الألوان التي كان يضعها، والحمالات والنظارات الكبيرة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقدم على مدى 25 عاماً برنامج «لاري كينغ لايف». وأجرى فيه مقابلات مع جميع الرؤساء الأميركيين منذ عام 1974 وبعض أبرز قادة العالم كالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى نجوم كفرانك سيناترا ومارلون براندو وباربرا سترايسند.

وغادر لاري كينغ «سي إن إن» في عام 2010 لكنّه واصل إجراء المقابلات وكان يعرضها على موقعه الإلكتروني. وفي عام 2012 أطلق برنامج «لاري كينغ ناو» على قناة الفيديو على الطلب «أورا تي في» عبر الإنترنت التي شارك في تأسيسها. وبدأ في عام 2013 إحياء برنامج «بوليتيكينغ ويذ لاري كينغ».