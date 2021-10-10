نقل عصا الذاكرة وصناديق الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت من قبل العمليات المشتركة

نقل عصا الذاكرة وصناديق الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت من قبل العمليات المشتركة

المستقلة/-اكدت قيادة العمليات المشتركة استعدادها لنقل عصا الذاكرة وصناديق الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت .

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول:”ن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يشرف شخصيا على الامن الانتخابي “.

واضاف رسول :” ان هناك تنسيق عال بين القوات الامنية ومفوضية الانتخابات, مؤكدا ان قيادة العمليات المشتركة ابدت استعدادها لنقل عصا الذاكرة وصناديق الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت “.