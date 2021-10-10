نقل عصا الذاكرة وصناديق الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت من قبل العمليات المشتركة

المستقلة/-اكدت قيادة العمليات المشتركة استعدادها لنقل عصا الذاكرة وصناديق الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت .

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول:”ن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يشرف شخصيا على الامن الانتخابي “.

واضاف رسول :” ان هناك تنسيق عال بين القوات الامنية ومفوضية الانتخابات, مؤكدا ان قيادة العمليات المشتركة ابدت استعدادها لنقل عصا الذاكرة وصناديق الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

التقرير الاول لشبكة السفراء الحرية لمراقبة الإنتخابات

اخر الاخبار

خرق آخر لقانون المفوضية.. دعاية انتخابية للمرشحة “عالية نصيف”

اخر الاخبار

هل تتغلب العشيرة على الحزب في الانتخابات العراقية

اخر الاخبار

عمليات البصرة : نعتمد على ابناء المحافظة في نجاح الانتخابات

اخر الاخبار

نقل عصا الذاكرة وصناديق الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت من قبل العمليات المشتركة

اخر الاخبار

وزارة الداخلية : لا خروقات أمنية في المراكز الانتخابية

اخر الاخبار

مجلس المفوضين: أعطال أجهزة الانتخابات سببها “أخطاء بشرية”

اخر الاخبار

مجلس المفوضين: أعطال أجهزة الانتخابات سببها “أخطاء بشرية”

اخر الاخبار

قصف بقذائف الهاون وإغلاق مركز انتخابي جراء شجار مسلح بديالى

اخر الاخبار

من يتنافس في انتخابات العراق؟

اخر الاخبار

إطلاق النار قرب مركز انتخابي في ديالى أودى بحياة منتسب

اخر الاخبار

مدن عراقية بلا دعاية انتخابية ولا صور للمرشحين.. فما السبب؟

اخر الاخبار

بالفيديو : مساجد الفلوجة تدعو المواطنيين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات

اخر الاخبار

اشخاص مجهولين يقومون بأجبار ناخبين لتصويت لمرشح آخر في منطقة ابو غريب – فيديو

اخبار العراق

مقتدى الصدر يعلق .. انسحاب الناخبيين من محطات الاقتراع

اخبار العراق

المفوضية العليا : توقف او تعطل بعض أجهزة التصويت هو امر وارد

اخر الاخبار

المرشح المستقل في انتخابات العراق.. ما في فرص الفوز وسط تنافس الأحزاب