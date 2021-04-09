نقل الفنان خالد النبوي للمستشفى نتيجة تعرضه لأزمة صحية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نقل الفنان المصري خالد النبوي، إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية، فيما شاعت حالة من القلق في الوسط الفني وبين محبيه.

وأفاد مصدر طبي ، أن خالد النبوي، تعرض في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة لأزمة تنفسية حادة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأكد المصدر أن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي صعبة، مبينا أنه وصل إلى المستشفى رفقة زوجته وطبيب خاص، ويتم العمل على معالجة الأزمة التنفسية.

وأوضح أنه لا يعلم إن كان خالد النبوي، مصابا بكورونا أم لا حتى اللحظة لحين التأكد من الفحوصات الطبية.

وكانت قد كشفت منى المغربي، زوجة خالد النبوي، في منشور لها عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، عن وعكة صحية مفاجئة، جعلتها تطلب من الجمهور الدعاء له فكتبت ”خالد تعبان أوي، من فضلكو تدعولو“.