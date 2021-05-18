نقل الرئيس الإسرائيلي إلى المستشفى إثر إصابة بالظهر

المستقلة/-منى شعلان/ نقل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ، إلى مستشفى هداسا في القدس لتلقي العلاج إثر إصابة بالظهر، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن ريفلين خضع لفحوصات طبية في المستشفى بسبب آلام الظهر الحادة و”غير العادية” التي عانى منها في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أنه يتلقى حاليا العلاج وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم التاسع على التوالي، كما تتواصل المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أنحاء عدة من الضفة الغربية والقدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين بلغ 236 شهيدًا، كما تم جرح 6278 آخرين.

وقالت الوزارة، في تقرير لها، إن 213 شهيدًا بينهم 61 طفلًا، و36 سيدة، ارتقوا في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 23 شهيدًا، إلى جانب استشهاد مواطن في القدس.