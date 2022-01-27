نقل أسرى (جلبوع) الستة إلى سجون أخرى

المستقلة /-أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن إدارة السجون الإسرائيلية، نقلت أسرى “جلبوع” الستة الذين أعيد اعتقالهم، إلى العزل في سجون أخرى.

وأوضح النادي، في بيان، أن “إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن “جلبوع”، وأعيد اعتقالهم، المعزولين في سجني “أيالون” و”بئر السبع”، إلى العزل في سجون أخرى”.

وأضاف: “تم نقل الأسير محمود العارضة إلى عزل سجن “أوهليكيدار”، والأسير زكريا زبيدي إلى عزل سجن “ريمونيم”، والأسير مناضل نفيعات إلى عزل سجن “رامون”، فيما تم نقل الأسير علي أبو بكر إلى عزل سجن “مجدو”.

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