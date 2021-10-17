نقص هذا المكمل الغذائي يسبب ظهور الشيب المبكر

المستقلة /- تبدأ عملية الشيب عادة في منتصف العمر، لكن الاستعداد الوراثي يلعب دوراً هاماً في وقت ظهور الشعر الرمادي. وتشير الدلائل المتزايدة إلى أن نقص الفيتامينات قد يكون أيضاً سبباً للشيب المبكر.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2020 ونُشرت في مجلة نيتشر، تبدأ عملية الشيب بتحفيز الخلايا العصبية التي تستخدم الغدة الكظرية لإفراز النوربينفرين، ويؤدي إفراز النوربينفرين هذا إلى انقسام الخلايا في بصيلات الشعر بالجلد وتحويلها إلى خلايا منتجة للصبغة. وهذا يستنزف الخلايا الجذعية المسماة بالخلايا الصباغية في بصيلات الشعر، مما قد يؤدي إلى فقدان الصبغة في خصل الشعر.

وتشير بعض الدراسات إلى أن اضطرابات المناعة الذاتية والعوامل البيئية ونقص التغذية تلعب دوراً هاماً في عملية ظهور الشيب، وحدد أحد التحليلات، التي نظرت في عينات من المرضى الذين يعانون من الشيب المبكر، نقص فيتامين (د) كأحد الأسباب وراء الشيب المبكر.

ووجدت إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الدولية للتكنولوجيا في عام 2013، أن مستويات فيتامين د3 كانت منخفضة لدى المرضى الذين يعانون من الشيب المبكر للشعر. وكتب الباحثون: “كان هناك نقص كبير بشكل ملحوظ في فيتامين د3، ووفقًا لدراستنا، قد يلعب فيتامين د3 دورًا في شيب الشعر المبكر”.

وأبرزت الأبحاث الإضافية أن نقص فيتامين ب وفيتامين هـ والكالسيوم يمكن أن يساهم أيضًا في ظهور الشيب، ويتحول الشعر إلى اللون الرمادي مع تضاؤل مستويات الميلانين – الصبغة التي تعطي الشعر لونه – تدريجياً مع تقدم العمر.

وتشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أنه يمكن عكس هذه العملية، وأظهرت الدراسات أن انعكاس الشعر الرمادي يرتبط بانخفاض التوتر، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

“أنتِ الأقوى” تزيد نسبة الوعي و فرص الشفاء من سرطان الثدي في العراق

اخبار العراق

ضبط وإحباط محاولة تهريب (٨) حاويات تحتوي مواد مخالفة

اخر الاخبار

شاهد هدف محمد صلاح الذي ابهر فيه المشاهدين

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الأحد

اخر الاخبار

دراسة : تناول كميات كبيرة من فيتاميني B6 وB12 يزيد خطر الإصابة بالسرطان

اخر الاخبار

نقص هذا المكمل الغذائي يسبب ظهور الشيب المبكر

اخر الاخبار

وظيفة تدفع لك آلاف الدولارات لتشاهد نيتفليكس

اخر الاخبار

وظيفة تدفع لك آلاف الدولارات لتشاهد نيتفليكس

اخر الاخبار

أول صلاة بالحرم المكي دون تباعد – فيديو

اخبار العراق

المرور العامة تؤكد.. الغاء او تخفيض الغرامات يتطلب تعديل قانون المرور

اخر الاخبار

انهيار كبير للريال اليمني

اخر الاخبار

تعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية الناتجة عن تناول تفاحة يوميا

اخر الاخبار

ما الفرق بين الأنفلونزا والزكام ؟

اخبار العراق

محافظة بغداد تضع آلية جديدة لسعر الامبير وساعات التشغيل للأشهر المقبلة

اخبار العراق

وزارة النفط تتمكن من إعادة تأهيل وصيانة مرفأ العمية النفطي

اخبار العراق

الاعمار تنجز نسبة 96 % من أعمال صيانة جسر تكريت ـ العلم الستراتيجي

اخر الاخبار

أول تحرك قانوني لإلغاء مهرجان الجونة