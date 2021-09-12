نقابة معلمي ميسان  تؤكد حل مشكة العلاوات والترفيعات الخاصة بالتربية 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أكد نقيب المعلمين في ميسان عبد الكريم حسن الساعدي اليوم الاحد، الاتفاق على حل قضية العلاوات والترفيعات المتأخرة للاعوام ٢٠١٩/٢٠١٢/٢٠٢٠ التي تخص موظفي ترببية ميسان.

وقال الساعدي لـ(المستقلة) انه التقى مع مدير التربية رياض مجبل ومدير الحسابات ضياء عبد الحسين بحضور اعضاء النقابة وتم الاتفاق بان يكون الصرف في الشهر العاشر للعلاوات وجزء من ترفيعات ٢٠٢٠ بدون اثر رجعي، مشيرا إلى أن شهر (١١) الباقي من ترفيعات ٢٠٢٠ وعلاوات ٢٠٢١ .

واضاف الساعدي سيكون في شهر (١٢) ترفيعات ٢٠٢١ بدون اثر رجعي، منوها الى ان المبالغ المتبقية من المناقلة تصرف لترفيعات ٢٠١٩ باثر رجعي وبالتساوي..