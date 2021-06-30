نقابة معلمي كربلاء تفرز 1705 قطع أرض سكنية لتوزيعها بين أعضائها

المستقلة/- فرزت نقابة معلمي كربلاء 1705 قطع أرض سكنية لتوزيعها بين أعضائها وفق ضوابط محددة.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنقابة ابراهيم هلاوي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “التوزيع الذي سيكون الاول من نوعه منذ مدة طويلة لشريحة المعلمين والمدرسين، سيعتمد على شروط عدة وضعتها النقابة والدوائر المعنية بهذا الجانب، اذ تم وفق ذلك تخصيص170قطعة ضمن الرقم السابق، لتوزيعها بين موظفي التربية العاملين بديوان المديرية واقسامها والمدارس بعنوان موظف خدمة أو حارس ليلي وكاتب أمين مكتبة”.

وكانت النقابة قد اعلنت في شهر شباط الماضي، انها تعمل وضمن مخططات حكومة كربلاء المحلية، للحصول على سبعة الاف و700 قطعة ارض سكنية خلال الاشهر المقبلة لتوزيعها بين معلمي ومدرسي المحافظة.

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