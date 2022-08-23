نقابة المحامين تعلق أعمالها تضامنا مع مجلس القضاء الاعلى

المستقلة/- أعلنت نقابة المحامين العراقيين عن تعليق اعمالها تضامنا مع مجلس القضاء الأعلى الذي قرر إيقاف العمل بجميع المحاكم التابعة له بعد اعتصام انصار التيار الصدري امام مبنى المجلس.

وقالت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي في بيان ” كنّا ولازلنا مع مطالبات الثوار، ونسعى معهم إلى تحقيق العدالة الإجتماعية المنشودة، وقد أعلنتْ نقابةُ المحامين موقفَها هذا بالإشتراك مع بقية النقابات والإتحادات”.

واستدركت بالقول “غير أن كل المطالبات يجب أن تُصاغ وفق الأطر الدستورية، ويُعبر عنها بقوالب يفترض بها أن تحقق تلك الأهداف”.

وأشارت اللامي الى أن المؤسسة القضائية “من أهم هذه الأجهزة الدستورية، ويجب أن لا تكون في معادلة الضغط السياسي، وأن ننأى بها عن أي تصرفات تمس استقلاليتها”.

وشددت على انه “لا يمكن لأي بلد أن ينهض دون صيانة استقلال القضاء، وحفظ هيبته”، منوهة الى أن “القرارات القضائية إنما تصدر وفق رؤى قانونية لا عبر الضغط على إرادة القضاء المستقل”.

وأعلنت اللامي عن مساندو نقابة المحاميين للقضاء العراقي، وتعليق أعمال نقابة المحامين العراقيين “بشكل متوازي مع القضاء”

وأكدت وجوب أن تفهم جميع الأطراف السياسية “خطورة عدم حماية استقلال القضاء والذي سيؤدي بنا إلى فقدان أهم ركائز بناء دولة دستورية “.

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