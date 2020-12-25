نقابة المحامين العراقيين تستنكر قرار ترامب بإعفاء قتلة العراقيين 

المستقلة.. اكدت نقابة المحامين العراقيين إن جريمة ساحة النسور تعد واحدة من العديد من الجرائم الدموية التي نالت أبناء الشعب العراقي منذ وقوع الاحتلال الأمريكي – البريطاني، على أرض العراق وما لحق به من شركات أمنية أجنبية متعاونة معه، ومنها شركة (بلاك ووتر) سيئة الصيت التي تلطخت أيادي عناصرها المرتزقة الأشرار بدماء العراقيين الأبرياء عند ارتكابها واحدة من أبشع الجرائم فتكاً في ساحة النسور.

وقال نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم، ان امريكا وبريطانيا باحتلالهما للعراق قد انتهكا حقوق شعب كامل ، مما ترتب عليهما عدداً من الآثار والالتزامات الدولية اضافة الى المسؤولية القانونية الدوليّة الناشئة عن ذلك الاحتلال والقائمين به، ومقاضاة القيادات السياسية والعسكرية والضباط والجنود مرتكبي الجرائم ومقاضاتهم دولياً بدلاً من المحاكم العسكرية الأمريكية التي تولّت مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم الدولية بتهمة مخالفة القواعد العسكرية المسلكية، وبالرغم من ذلك فإن قراراتها الصادرة بالسجن لم تحترم من الرئيس الامريكي عندما أعلن العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية.

واعربت النقابة في بيانها عن مطالبتها بتحقيق حالة من الجهد الحكومي الجاد بالتعاون مع مفوضية حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية والانسانية من أجل تحقيق مساءلة دولية لمرتكبي الجرائم الدموية ضد أبناء شعب العراق وضمان تعويضات عادلة طبقاً للقانون الدولي، والتصدي لكل الطرق القانونية المتاحة لوقف قرار الرئيس الامريكي (ترامب) من التنفيذ لأنه يستهدف الانقضاض على العدالة التي كفلتها المواثيق والصكوك الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اصدر في تصرف يعبّر عن عدم الإحترام لحقوق الانسان والحريات الأساسيّة ومبادئ العدالة وقواعدها، قرارا بالعفو عن الجناة المحكومين من عناصر الشركة الأمنية (بلاك ووتر) مرتكبي جريمة القتل العمد للعراقيين في ساحة النسور في بغداد سنة ( ٢٠٠٧ ) والتي راح ضحيتها (١٧) شهيداً و (٢٠) جريحاً .