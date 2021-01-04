نقابة المحاسبين : الحكومة لم تقدم حساباتها الختامية منذ 2017 ولغاية الان

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/- أقرّ نقيب المحاسبين والمدققين جواد الشهيلي بوجود مشكلات في الحسابات الختامية بجميع المؤسسات.

وقال الشهيلي في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان الحكومة لم تقدم حساباتها الختامية منذ 2017 ولغاية الان.

وأضاف انه كان الاجدر بلجنة مكافحة الفساد ان تلقي القبض على من تأخر بارسال الحسابات الختامية في بعض المؤسسات والوزارات.

وبين الشهيلي ان هناك مشكلات في الحسابات الختامية بجميع المؤسسات،مؤكداً ان ابرز تلك المشكلات هي السلف المعلقة منذ عامي 2014 و2015 لغاية الان، مبيناً انه بالامكان ان تكون هناك معالجات مالية ومحاسبية، الا ان النية لحل هذه المشكلات غير متوفرة لغاية الان.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة غريبة بمكان انعقاد القمة الخليجية

اخبار العراق

التعليم العالي : التعليم الالكتروني سيبقى معتمدا لحين زوال جائحة كورونا

اخبار العراق

التربية تفتح باب التنسيب للمدرسين في مدارس المتميزين والمتفوقين

اخبار العراق

وزارة الاتصالات تستعد لإطلاق خدمات الجيل الرابع في عموم العراق

اخبار العراق

القانونية النيابية ترفض مقترح رئيس الجمهورية لتعديل قانون المحكمة الجنائية

اخبار العراق

لجنة نيابية تحذر .. اكثر من 3 ملايين موظف وعامل سيفقد وظائفهم خلال عام 2021

اخبار العراق

تعرف على جدول الجولة 13 من الدوري العراقي