نقابة المحاسبين : الحكومة لم تقدم حساباتها الختامية منذ 2017 ولغاية الان

المستقلة/- أقرّ نقيب المحاسبين والمدققين جواد الشهيلي بوجود مشكلات في الحسابات الختامية بجميع المؤسسات.

وقال الشهيلي في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان الحكومة لم تقدم حساباتها الختامية منذ 2017 ولغاية الان.

وأضاف انه كان الاجدر بلجنة مكافحة الفساد ان تلقي القبض على من تأخر بارسال الحسابات الختامية في بعض المؤسسات والوزارات.

وبين الشهيلي ان هناك مشكلات في الحسابات الختامية بجميع المؤسسات،مؤكداً ان ابرز تلك المشكلات هي السلف المعلقة منذ عامي 2014 و2015 لغاية الان، مبيناً انه بالامكان ان تكون هناك معالجات مالية ومحاسبية، الا ان النية لحل هذه المشكلات غير متوفرة لغاية الان.