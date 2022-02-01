نقابة الفنانين السوريين تهدد هؤلاء وتلجأ للقانون

المستقلة /- عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت نقابة الفنانين السوريين​ رسالة أوضحت من خلالها أنها ستضع حدا للإساءة والتعليقات المسيئة بحق الفنانين عبر صفحاتها، مؤكدة انها ستلجأ للقانون اذا لزم الأمر.

وكتب النقابة في منشورها: “لوحظ في الآونة الاخيرة وجود عدد من المتابعين يضعون تعليقات مسيئة بحق الزملاء، وسنضطر آسفين لإلغاء متابعته وحظر من يسئ وحتى سنلجأ الى القانون إن وجب ذلك”، وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا البيان مؤكدين على وجوب إحترام الفنانين وعدم التنمر والاساءة لهم.

يذكر أن الممثل السوري ​أيمن زيدان قد عبر​ عن استيائه وغضبه من المتنمرين على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن هذا السلوك يعبر عن خلل في المنظومة الأخلاقية، وكتب عبر صفحته: “تعليقات سخيفة واخرى قذرة وحاقدة، وكل الاحترام لمن يتعاطى معها ضمن منظومة قيمية راقية”، وتفاعل المتابعون مع منشوره مؤكدين ان البعض يفتقد الأخلاق ويمارس الاساءة والتتمر بشكل قاسي.

الجدير بالذكر انه ومنذ وفاة الفنان السوري زهير رمضان، نقيب الفنانين السوريين، ما زال منصب نقيب الفنانين خالياً ومن المقرر انتخاب نقيب جديد خلال الفترة المقبلة.