نقابة الصحفيين العراقيين تنعى رئيس فرعها في بابل

المستقلة/- نعت نقابة الصحفيين العراقيين رئيس فرع النقابة في محافظة بابل علي الربيعي الذي وافته ألمنية اليوم الاحد اثر مضاعفات صحية لاصابته بفايروس كورونا

وقال بيان النقابة أن الربيعي “يعد من بين رؤساء فروع النقابة المتميزين كونه  عمل بكل تفاني واخلاص وجدية ونزاهة في مجال عمله المهني  والاداري والوظيفي”.

وأضاف لقد عرف الراحل “بدماثة اخلاقه وحبه لزملائه وحرصه على متابعة شؤون الصحفيين والاعلاميين في المحافظة  وعلاقاته المتميزة في كل المجالات التي عمل فيها مما جعلته انسانا خلوقا امتلك حب الاخرين واحترامهم”.

وأكد البيان ان النقابة بفقد الراحل “قد فقدت احد ابرز اعضائها الفاعلين”.

 

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