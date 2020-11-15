نقابة الصحفيين العراقيين تعلن استعدادها لاجراء انتخابات الهيئات الادارية

المستقلة / – اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين استعدادها لاجراء انتخابات الهيئات الادارية لفروعها في المحافظات وفق جدول زمني يعلن عنه تباعا.

وذكرت النقابة في بيان اليوم :” ان محافظة بابل ستشهد اول انتخابات في الحادي والعشرين من الشهر الحالي ، على حدائق النقابة في بغداد “.

واعربت النقابة عن املها بان تكون هذه الممارسة الديمقراطية تفعيلا لعمل الهيئات الادارية في المحافظات ومتابعة شؤون الصحفيين والاعلاميين وتأكيد دور النقابة الفاعل في الوسط الاعلامي والصحفي وابراز دور الصحفيين في هذه المرحلة من تاريخ العراق الجديد.