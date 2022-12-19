نفط ميسان يعود من النجف مثقلا ب5 اهداف

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..عاد فريق نفط ميسان من النجف مثقلا ب5 اهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على ملعب النجف لحساب الجولة الحادية عشر.

انتهى الشوط الاول لصالح ميسان بهدفين مقابل هدف للنجف، سجل أهداف ميسان نيامين اكور في الدقيقة (30)  وفي الدقيقة  (37) سجل ياسين ساميه الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني انهار نادي ميسان و تغيرت موازين القوى وظهر النجف فريقا متماسكا تمكن من إنهاء  المبارة لصالحه بـ5 اهداف للنجف سجلها   كليمرسون، ومهدي كامل، و معين احمد، ومحمد زامل،  وطاهر حميد

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