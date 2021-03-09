نفط ميسان يعود من السماوة بفوز ثمين 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. تمكن فريق نفط ميسان، الثلاثاء، من تحقيق فوزا مستحقا على  مضيفه نادي السماوة معلنا تصالحه مع جمهوره بعد نتائج غير مرضية.

وهذا الفوز هو الاول بإدارة المدرب الجديد عدي إسماعيل.

المبارة جرت في السماوة  ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري الممتاز.

لعب فريق ميسان بكثافة هجومية واستطاع استثمار الفرص ليفتتح لاعب ميسان حسن عبد الزهرة التسجيل، ولم يمض وقت طويل حتى تمكن  اللاعب الجديد مهند كريم من حسم المبارة مبكرا قبل ان ينهي الحكم الشوط الأول. وفي الدقيقة 55 تمكن نادي السماوة من تقليص الفارق مسجلا هدفه اليتيم.

واستطاع نفط ميسان ان يدافع على شباكه حتى نهاية المباراة ليقطف النقاط الثلاث الثمينة…

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