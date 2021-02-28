نفط ميسان يعود من الديوانية بتعادل إيجابي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..تعادل فريق نفط ميسان مع نادي الديوانية بنتيجة ١/١ في المباراة التي جرت على ملعب الأخير، اليوم الاحد، ضمن الجولة 21 من الدوري الممتاز.

شهدت المباراة العديد من الهجمات لكلا الفريقين غير ان ميسان استثمرها لصالحة واستطاع ان ينهي الشوط الاول بضربة جزاء سجلها المحترف اليمني ناصر محمدوه عند الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

في الدقيقة 78 سجل الديوانية هدف التعادل ، بعد أن تراجع ميسان ليلعب مدافعا والديوانية مهاجما اغلب اوقات الشوط الثاني.