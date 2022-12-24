نفط ميسان يعود لسكة الانتصارات بالفوز على القاسم

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..حقق نفط ميسان، السبت، فوزا ثمينا صالح به جمهوره بعد خسارته المباراة الاخيرة من النجف.

وانهى نفط ميسان مباراته مع نادي القاسم، التي جرت على ملعب ميسان الأولمبي لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز بالفوز (3-1).

أنهى ميسان الشوط الاول متقدما بهدفين دون رد سجلها حسين مطر بالدقيقة 32 ، و وسام سعدون بالدقيقة +45 وفي الشوط الثاني سجل وسام سعدون الهدف الثالث في الدقيقة 56 .فيما سجل القاسم هدفه في الدقيقة 62 بواسطة فرانك اوبامبو، لتنتهي المباراة 3/1.

وبهذا الفوز ارتقى نفط ميسان الى المركز السادس، بانتظار استكمال مباريات الجولة يوم غد، فيما اصبح القاسم في المركز الخامس عشر.