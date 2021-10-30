نفط ميسان يخسر  بثلاثية دون رد من الزوراء

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..تلقى نادى نفط ميسان خسارة ثقيلة من الزوراء بثلاثية جميلة في المبارة التي جرت على ملعب ميسان الدولي ضمن الجولة السابعة من الدوري العراقي الممتاز،بحضور جماهيري كبير

سجل أهداف الزوراء كل من   سعد عبد الأمير، والمحترف الجزائري لهواري الطويل، ومحمد رضا الذين تعاقبوا على تسجيل الاهداف في الدقائق 13 و 41 و 85 ليمنحوا الزوراء الفوز الخامس.

وبهذا هذا الفوز اصبح رصيد الزوراء 15 نقطة ، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة الثامنة.

 

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