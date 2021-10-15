نفط ميسان يحقق فوزا مستحقا على الصناعة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..حقق نادي نفط ميسان، فوزا مستحقا و ثمينا على نادي الصناعة في المباراة التي جرت على ملعب ميسان الدولي،اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العراقي الممتاز و انتهت بنتيجة ٣/١لصالح ميسان

لعب ميسان بشكل جيد وسيطر على مجريات المباراة لينتهي الشوط الاول بهدف وحيد لصالحه عن طريق اللاعب جعفر ناصر في الدقيقية ٢٨ .

وفي الشوط الثاني سجل ميسان هدفه الثاني عن طريق اللاعب علاء رعد، ثم قلص الصناعة النتيجة بتسجيله هدفا من علامة الجزاء، ولم يمض وقت طويل حتى عزز ميسان فوزه بهدف ثالث عن طريق سجاد جبار.

ولم يتمكن الضيف من العودة إلى المبارة حتى اطلق الحكم مهند مناف صافرته معلنا النهاية بفوز نفط ميسان.