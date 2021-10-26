نفط ميسان يحقق فوزا ثمينا على ضيفه نادي سامراء

المستقلة/-علي قاسم الكعب/.. حقق نادي نفط ميسان اليوم الثلاثاء فوزا ثمينا على نادي سامراء بنتيجة 2-1 في المباراة التي اقيمت على ارض ملعب ميسان الدولي ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز في الجولة السادسة

المباراة التي لم تنقل تلفزيونيا شهدت دخول واسع للجماهير مجانا بشرط حمل كارت التلقيح.

افتتح نفط ميسان التسجيل مبكرا في الدقيقة 4 من بداية المباراة عن طريق اللاعب فلاح عبد الكريم وفي الدقيقة 32 تمكن نادي سامراء من تحقيق التعادل من علامة الجزاء لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة .

ومع بداية الشوط الثاني تمكن نفط ميسان من فرض سيطرته على المباراة مسجلا هدفه الثاني عن طريق اللاعب ستار جبار، ولم يتمكن الفريق الضيف من العودة الى المباراة حتى اطلاق صافرة النهاية معلنة فوز ميسان بنتيجة 2-1 وتحقيقه 3 نقط مهمة .