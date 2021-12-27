نفط ميسان يحقق فوزا ثمينا على الطلبة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..تمكن فريق نفط ميسان من تحقيق فوزا ثمينا على ضيفه الانيق في المباراة التي جرت عصر اليوم على ملعب ميسان ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.

المبارة كانت جميلة وممتعة تمكن فيها فريق ميسان من الصمود امام هجمات الطلبة، لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تغيرت موازين القوى وتمكن فريق ميسان ان يسجل هدفه اليتيم باقدام اللاعب نهاد محمد.

ورغم محاولات الطلبة الا أن النتيجة استمرت على ماهي عليه حتى اعلان نهاية المباراة بتحقيق ميسان ٣ نقاط ثمنية على فريق كبير.