نفط ميسان يجدد عقود لاعبين ويتعاقد مع جدد

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت ادارة نادي نفط ميسان، الاثنين، عن تجديد تعاقدها مع لاعبين فيما اكدت بانها تعقدت مع لاعبين انتقلوا من نواد أخرى.

وقالت الادارة في بيان انها جددت التعاقد مع الحارس حسن نجم ، واللاعبين ( سجاد جبار ، حسن عبد الزهرة ، جعفر كاطع ، حيدر محسن ، علاء سعد ، مصطفى عبد المهدي ، علي محمود ، جعفر ناصر ) إضافة الى المدافعين ستار جبار و حسين مطر.

وأشارت الادارة الى تعاقدها مع اللاعب حسن خيري قادماً من نادي السماوة .اضافة الى المهاجم فلاح عبد الكريم الذي وقع رسمياً على كشوفات نادي نفط ميسان على سبيل الاعارة من نفط الوسط ..