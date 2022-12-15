نفط ميسان يتغلب على ضيفه نوروز

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. تغلب فريق نفط ميسان بكرة القدم، اليوم الخميس، على ضيفة نادي نيروز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب ميسان الأولمبي ضمن الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وحسمت المباراة منذ شوطها الاول، الذي انتهى بذات النتيجة التي انتهت بها المباراة .

سجل لنفط ميسان بنيامين اكوا في الدقيقة 21 ، و ياسين سامية في الدقيقة 30 ، فيما سجل الهدف الوحيد لنادي نوروز، كريست ميرفيل كوفوما في الدقيقة 42.

وبهذا الفوز اصبح نفط ميسان في المركز السابع، فيما اصبح نادي نوروز في المركز السادس عشر.