نفط ميسان يتعاقد مع لاعبين جدد ويجدد لآخرين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أعلنت إدارة نادي نفط ميسان عن تجديدها العقد للاعبين وسام سعدون ، اكرم رحيم ، حسين مطر و الحارس حسن نجم الذين اعلنوا تجديد الولاء لفرسان المملكة .

وقالت إدارة النادي أنها تعاقدت أيضا رسمياً مع حسن خيري ، احمد محمد محسن علي كريم و محمد سعيد

واشارت الى ان لاعبين آخرين عززوا صفوف النادي للموسم المقبل وهم عبيدة كاظم ، ياسر سلام ، عمار كاظم و الحارس مهدي هاشم.

و اعلن النادي انطلاق تدريبات فرسان المملكة تحضيراً للموسم المقبل.