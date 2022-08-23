نفط ميسان يتعاقد مع لاعبين جدد ويجدد لآخرين

 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أعلنت إدارة نادي نفط ميسان عن تجديدها العقد للاعبين وسام سعدون ، اكرم رحيم ، حسين مطر و الحارس حسن نجم  الذين اعلنوا تجديد  الولاء لفرسان المملكة .

وقالت إدارة النادي أنها تعاقدت أيضا  رسمياً مع حسن خيري ، احمد محمد محسن  علي كريم و محمد سعيد

واشارت الى ان لاعبين آخرين عززوا صفوف النادي  للموسم المقبل  وهم عبيدة كاظم ، ياسر سلام ، عمار كاظم و الحارس مهدي هاشم.

و اعلن النادي  انطلاق تدريبات فرسان المملكة تحضيراً للموسم المقبل.

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