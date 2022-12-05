نفط ميسان يتعادل مع الصناعة بدون أهداف

نفط ميسان يتعادل مع الصناعة بدون أهداف

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. انهى فريق نفط ميسان مباراته مع نادي الصناعة بالتعادل بدون اهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب ميسان، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز

و شهدت المباراة العديد من الهجمات لكن اي من الفريقين لم يستطع التسجيل حتى صفارة نهاية، لتنتهي بيضاء ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة احتل نفط ميسان المركز السابع برصيد 14 نقطة، منتظرا مباراة فريق الشرطة في المركز الثامن، مع غريمه التقليدي القوة الجوية والتي تجري مساء اليوم.

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