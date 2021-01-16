نفط ميسان تنجز عمليات تثقيب بئر ( نور ١٨ ) وفتحه للانتاج

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المستقلة/علي قاسم الكعبي/..اعلنت شركة نفط ميسان، السبت، عن  الانتهاء من عمليات حفر واكمال البئر الجديد ( نور ١٨)

وقالت الشركة في بيان ان عملية الحفر جاءت بالتنسيق مع شركة الحفر العراقية حيث  انجزت الكوادر الفنية في هيأة الحقول عمليات تثقيب البئر وفتحه للجريان والانتاج .

واشارت الى تأكيد شعبة الجس والتثقيب في قسم هندسة النفط بأن عمليات التثقيب للطبقة المنتجة ضمن مكمن المشرف تمت بنجاح وبطول ٦ م ومن العمق ( ٣٣٤٠ الى ٣٣٣٤ ) م .

فيما اوضح مسؤول لجنة فحص وتقييم الابار بانه تم فتح البئر للجريان من قبل كوادر الشعبة بمد خط الحرق لمخلفات البئر وتقوم كوادر الشعبة بمتابعة البئر واخذ العينات لاجراء الفحصوصات   .

البيان اوضح ان ادارة شركة نفط ميسان تولي اهمية كبيرة لتطوير حقول الجهد الوطني بموازاة عمليات التطوير التي تشهدها حقول الحلفاية والبزركان من قبل الشركات الاجنبية.

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