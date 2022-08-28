نفط ميسان تناقش مع وزارة الكهرباء  تزويد محطات التوليد بالغاز

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..ناقش مدير شركة نفط ميسان حسين كاظم لعيبي، الاحد، مع وفدا مثل وزارة الكهرباء تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز.

وقال اعلام الشركة لـ(المستقلة) ” ان لعبيي اوضح لوفد وزارة الكهرباء برئاسة مستشار الوزارة عبد الحمزة هادي عبود أن اعمال الصيانة الخاصة بمحطتي ( GRS1& GRS2 ) تم إنجازها وسيتم تجهيز محطتي توليد العمارة الغازية ، وميسان الاستثمارية بالغاز وبالكميات المتفق عليها وبدون تأخير”

واشار إلى أن الملاكات الهندسية والفنية في شركة نفط ميسان قامت بتشغيل محطة GRS1 بعد توقفها عن العمل لأغراض الصيانة ، لافتا إلى زيادة كميات الغاز المجهز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية من ٩٨ مقمق / يوم الى ١٢٠ مقمق .

وذكر بأنه سيتم زيادة كميات الغاز تدريجيا بالتنسيق مع شركة بتروجاينا الصينية مشغل حقل الحلفاية للوصول إلى الطاقة التصميمية لمحطتي GRS1 & GRS2 والتي تبلغ ١٤٠ مقمق / يوم .

وضم وفد الكهرباء مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية موفق يوسف عزيز ، ومعاون مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الكهرباء محمد شوكت جاسم ، ومدير محطتي كهرباء العمارة والكحلاء الغازيتين ماهر هاشم جعفر .