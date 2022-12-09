نفط ميسان تحتفل بالوصول الى انتاج ( ٣٠٠ ) الف برميل

نجاح التشغيل الاولي لمحطة معالجة المياه للمرحلة الثالثة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..احتفلت شركة نفط ميسان وبحضور وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب بتحقيق انتاج ( ٣٠٠ ) الف ب/ي من حقول ميسان ونجاح التشغيل الاولي لمحطة معالجة المياه للمرحلة الثالثة.

وأكد حطاب في كلمة بالمناسبة حرص الوزارة على زيادة وادامة الانتاج الوطني في عموم الحقول النفطية وتحسين النوعية ، واستثمار الغاز بشكل أمثل ما ينعكس على تحسن البيئة في مواقع العمل، مشيرا إلى أن الوزارة جادة في هذا الاتجاه .

واعرب عن امله من شركة نفط ميسان وشركة سينوك الصينية وبقية الشركاء العمل لزيادة الطاقة التخزينية ليكون الضخ باتجاه المرافئ الجنوبية بشكل أكبر في المستقبل القريب ،

ونوه الى ان وزارة النفط تتوقع تزايد الطلب على النفط في الأسواق العالمية نتيجة للمتغيرات والأوضاع السياسية ، واضاف كما تسعى الوزارة ضمن اهدافها للتركيز على استغلال الحقول الحدودية مع دول الجوار الصديقة.

واشار حطاب إلى ضرورة قيام شركة نفط ميسان ، والمشغل وشركاؤه بتركيز جهودهم على الخدمات التي تقدم الى المواطنين ضمن منطقة العقد من خلال تنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية كتشييد المدراس ، والمستشفيات والشوارع ، وغيرها من المشاريع الخدمية فهي من الأمور الضرورية للتقارب لأهلنا الساكنين في تلك المناطق ، والتركيز على تشغيل الايادي العاملة العراقية ضمن سياسة التعريق ونحن على اطلاع على ذلك ونأمل تحقيق المزيد سواء كان من قبل المشغل أو المقاول الثانوي .

وحث العاملين في القطاعات النفطية كافة على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف وخطط الوزارة .

من جانبه اعرب مدير عام شركة نفط ميسان حسين كاظم لعيبي عن سرور ادارة الشركة ومنتسبيها لإقامة هذا الاحتفال البهيج بالتعاون مع المشغل ، للاحتفاء بهذا المنجز والمتمثل بزيادة وترقية الإنتاج من حقول ميسان والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى ( ٣٠٠ ) الف ب / ي لتصل إلى الإنتاج المخطط ضمن خطة التطوير المستهدفة لهذا العام والتي تمثل أحد سيناريوهات إنتاج الذروة حسب دراسات الشركة المشغلة ، بالإضافة للاحتفاء بإنجاز المرحلة الثالثة من مشروع معالجة مياه الحقن بسعة ( ١٢٦ ) الف ب / ي لاستخدامها بمشروع الدعم المكمني في مكمن المشرف.

واوضح أن الشركة تحرص ضمن تطلعاتها الحالية والمستقبلية على تنفيذ خطط زيادة وإدامة الانتاج الوطني والاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية والاستفادة منه في تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية ، هذه الاهداف تأتي انسجاما مع خطط وزارة النفط وتوجهات الحكومة المركزية لتعظيم موارد الدولة .

ولفت إلى أن الشركة تمكنت وبالتعاون مع الشركات الاستثمارية من إنجاز العديد من المشاريع التنموية ما أسهم بتحقيق الأهداف التكاملية التي ننشدها كإدارة في تطوير القطاع الاستخراجي ، والتي تم إنجازها بفضل الجهود المشتركة والتعاون المثالي بين ملاكات الجهد الوطني والشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية التي تخضع للتطوير سواء في حقول ميسان أو حقل الحلفاية ، متقدما بوافر الشكر والامتنان لجميع المساهمين في تحقيق هذا الإنجاز ، إدارات ، ومنتسبين.

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