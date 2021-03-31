نفط خام البصرة الخفيف يسجل انخفاض فيما الثقيل يرتفع

المستقلة /- سجل سعر نفط خام البصرة الخفيف، اليوم الاربعاء، انخفاضاً ملحوظاً، فيما ارتفع سعر الخام الثقيل.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 64.83 دولارا للبرميل بمقدار 1.08 دولار وبنسبة 1.641% عن يوم امس الثلاثاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 62.50 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 2.36%، بحسب مانقلت “رويترز”.

وتراجع نفط البصرة الخفيف مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك التي ارتفعت جميعها حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 63.34 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ 1.52 دولار، وسجل مزيج مربان الاماراتي 64.86 دولارا للبرميل، بارتفاع بلغ 54 سنتا، وسجل مزيج سهران الجزائري 62.45 دولارا للبرميل، بارتفاع بلغ 25 سنتا، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 63.13 دولارا، بارتفاع بلغ 28 سنتا ، وجيراسول الانغولي 63.34 دولارا بارتفاع بلغ 19 سنتا.

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