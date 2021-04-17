نفط البصرة يتخطى زاخو بثنائية في الدوري العراقي

المستقلة/- خطف نفط البصرة انتصارا مهما على مضيفه زاخو، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم السبت، في الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز.

وتمكن نفط البصرة من خطف هدف التقدم، عبر لاعبه أحمد زامل، في الدقيقة 6.

ونجح زاخو في العودة، بواسطة محمد جواد في الدقيقة 17، لكن نفط البصرة تقدم مجددا، في الدقيقة 27، من خلال محترفه بنيامن أكور.

ورفع نفط البصرة رصيده بذلك إلى 34 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، بينما تجمد زاخو عند النقطة 40، في المركز السادس.