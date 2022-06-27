نضال نصر يحقق النجاح في “مش غلط”

المستقلة/- يستمر النجم اللبناني نضال نصر بحصد النجاحات الكبيرة التي حققتها أغنيته الجديدة ” مش غلط ” والتي أطلقها منذ أقل من شهر على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

ونتيجة لهذا النجاح الكبير , قامت العديد من محطات الاذاعات العربية حول العالم ببث الأغنية عبر أثيرها منها اذاعات صوت الغد اللبنانية و راديو دلتا.

كما قامت العديد من القنوات الفضائية بعرض الفيديو كليب على شاشتها وضمن برامجها , منها قناة أرابيكا , وكذلك قناة اغاني TV , لتكون ضمن الاغاني التي احتلت المراتب الأولى في مختلف الدول العربية.

و كان لافتاً الانتشار الواسع الذي حققته أغنية ” مش غلط ” بين الجالية العربية في مختلف الولايات الأمريكية , حيث قام الآلاف بمشاركتها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي , معبرين عن اعجابهم الكبير بهذا العمل الرائع.

الجدير بالذكر أن الأغنية تجاوزت حاجز 225 ألف مشاهدة على يوتيوب , وهي من كلمات محمد ناكوزي , ألحان أحمد عقاد , توزيع ماجد ضاهر … والكليب من إخراج ألان عازار.