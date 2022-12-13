نصيف توجه أسئلة برلمانية للكشف عن العقارات التي يمتلكها العراق في الخارج

المستقلة/- وجهت النائبة عالية نصيف أسئلة برلمانية الى وزراء (الخارجية والمالية والنقل) بشان العقارات التي يمتلكها العراق في عدد من الدول.

وجاء في الأسئلة البرلمانية أنه : استناداً للمادة 29 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته والمواد (50/51) من النظام الداخلي لمجلس النواب نطلب منكم بيان قاعدة بياناتكم للعقارات التي يمتلكها العراق في (بريطانيا، أمريكا، بلجيكا، ساحل العاج، مصر، كندا، رومانيا، الدانمارك، اليمن، الأردن، ارتيريا، الصومال، السودان).

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