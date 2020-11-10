نصيف تطالب بمنع وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب من السفر

المستقلة.. طالبت النائبة عالية نصيف بمنع وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب من السفر إلى الخارج الى حين انتهاء التحقيق في قضايا الفساد التي تورط فيها، معربة عن شكرها لاستجابة القضاء العراقي وتفاعله مع بياناتها السابقة المعززة بالأدلة حول فساده وإصدار قرار بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة .

وقالت نصيف اليوم :” لطالما تحدثنا في بيانات سابقة عن فساد هذا الشخص، من بينها البيان المنشور بتاريخ 2019/2/16 حول عقد (فريم 6) ومحطة المسيب، وبتاريخ 2019/5/1 عندما أبرم لؤي الخطيب مذكرة تفاهم مع نفسه، وبتاريخ 2019/8/1 عندما حاول التغطية على فساده وتحدث عن انجازات وهمية، وبتاريخ 2020/7/8 عندما طالبنا الوزير الجديد بإلغاء عقد محطة الدورة الحرارية الذي هو أحد ملفات الفساد التي تم استكمال إبرامها في عهد الفاسد لؤي الخطيب، وبتاريخ 2020/8/11 عندما طالبنا الخطيب بأن يسلم نفسه للقضاء بدلاً من الاعتراض على طرده من عقار الدولة، بالإضافة إلى العشرات من التصريحات التي أدلينا بها في الفضائيات حول فضائح فساده في عقود محطات بيجي الاولى وبيجي الثانية وبسماية وكرم العروبة والبحر الاسود والشركات الوهمية التي افتتحت دكاكين في دبي “.

وأضافت نصيف :” في الوقت الذي نشيد فيه بقرار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، نطالب بمنعه من السفر الى حين انتهاء التحقيقات، علماً بأن هناك أنباء عن قيامه باستئجار شقة في مجمع بوابة بغداد مقابل الزوراء، وهو ينوي السفر الى اربيل خلسة ثم إلى الخارج، و في حال هروبه سيكون من الصعب القبض عليه لكونه بريطاني الجنسية “.