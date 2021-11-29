نصيف تطالب الحكومة بايقاف التعاقد مع شركات اهلية واجنبية

المستقلة/- طالبت المرشحة الفائزة بالانتخابات عالية نصيف الحكومة بايقاف التعاقد مع شركات اهلية واجنبية لتنفيذ مشروع الفيزا والبوابات الالكترونية والجوازات ونظام المرور الالكتروني، مبينة :” ان القرارين المرقمين 178 و 260 الصادرين من مجلس الوزراء يضربان عرض الحائط سيادة العراق ” .

وقالت في بيان صحفي ” ان مجلس الوزراء اصدر القرارين المتضمنين تخويل وزارة الداخلية صلاحية التعاقد مع شركة افق السماء لخدمات الاتصالات والانترنت وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروع الجواز الالكتروني والفيزا والبوابات الالكترونية، والتعاقد مع شركة علم اركان السعودية لتنفيذ نظام مروري الكتروني ، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية “.

وبينت نصيف ” ان هذه التعاقدات هي بيع لسيادة الدولة” متسائلة ” على اي اساس تكون سمة دخول العراق بيد شركة اهلية (قطاع خاص) ؟ ثم من هم اصحاب هذه الشركة ولماذا تم اختيارها تحديداً دون غيرها؟ كما ان جعل البوابات والمرور الالكتروني بيد هذه الشركات الاهلية او السعودية او الاجنبية يجعل معلومات الدولة والافراد في متناول جهات لانعرفها “.

وخاطبت نصيف الحكومة قائلة ” اوقفوا بيع سيادة الدولة الى هذه الشركات، كفاكم تجعلون من العراق مسرحاً للمخابرات الاجنبية ” ، مطالبة بـ ” الغاء هذه التعاقدات فوراً “.

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