نصيف تشيد باستجابة وزير الداخلية مع الدور الرقابي لمجلس النواب

المستقلة/- أشادت النائبة عالية نصيف ، باستجابة وتفاعل وزير الداخلية مع الدور الرقابي لمجلس النواب وقيامه بعزل مدير شؤون الشركات الأمنية بالوزارة، داعية بقية الوزراء الى تطهير وزاراتهم من العابثين بالمال العام.

وقالت في بيان اليوم :” سبق وأكدنا ان هناك معلومات بشأن حصول فساد يتضمن تسهيل أعمال غير قانونية لصالح عدد من الشركات الأمنية، وأوضحنا خطورة هذا التلاعب على أمن العراق، واليوم أصدر وزير الداخلية توجيهاً بإقالة مدير شؤون الشركات الأمنية، وهذه الخطوة التي جاءت بالتنسيق مع رئيس الوزراء تعبّر عن استجابة الوزير وتفاعله مع الدور الرقابي للبرلمان، وهي بداية لتأسيس عُرف صحيح بدأه وزير الداخلية، فعندما تتضافر الجهود الرقابية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيؤدي ذلك الى تنظيف مؤسسات الدولة من الفاسدين، علماً بأن هذه الإقالة أسكتت بعض المعترضين على ما حصل أثناء استضافة المدير المُقال داخل مجلس النواب “.

ودعت نصيف بقية الوزراء الى ” أن يحذوا حذو وزير الداخلية في التعاون مع السلطة التشريعية وتطهير الوزارات من العابثين بالمال العام وبأمن العراق “.