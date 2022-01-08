نصيف تستبعد تحقيق توافق سياسي على اختيار الرئاسات الثلاث

المستقلة /- استبعدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، تحقيق التوافق السياسي على اختيار الرئاسات الثلاث قبيل الدخول الى الجلسة الاولى للبرلمان، مبينة ان الجلسة ستكون مفتوحة لمدة 15 يوما كما جرى في الجلسات السابقة.

وقالت نصيف في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إنه “ورغم استمرار المفاوضات السياسية الا ان الامور ماتزال تراوح مكانها ولم تتقدم تجاه حسم الاتجاه السياسي لتشكيل الحكومة”.

واضافت ان “الحديث عن حسم اختيار الرئاسات الثلاث قبيل الذهاب الى الجلسة الاولى للبرلمان غير ممكن بسبب الخلافات وعدم اتضاح الاموار لغاية اللحظة”.

واشارت الى ان “القوى السياسية ستبتدع بدعة سياسية جديدة وهي جعل جلسة البرلمان جلسة مفتوحة لغاية 15 يوما لحين التوافق على تحديد القوى السياسية المشكلة للحكومة والتصرف فيها او ان يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تمديد الجلسة وهي بدعة دستورية ايضا”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وصول محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم الى مدينة اربيل

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع هطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة منتصف الأسبوع

اخر الاخبار

مجلس : تراجع احتياطيات العالم من الذهب والعراق يحافظ على مركزه

اخر الاخبار

أسعار النفط تغلق على مكاسب رغم الاحداث في كازاخستان وليبيا

اخر الاخبار

الصحة العالمية تحدد اسباب انتشار متحور اوميكرون

اخبار العراق

التربية تؤكد ان تسجيل المتحور اوميكرون لا يهدد العملية التعليمية في العراق

اخبار العراق

الكاظمي سيشارك في منتدى شباب العالم الذي سينعقد في شرم الشيخ

اخبار العراق

الكاظمي سيشارك في منتدى شباب العالم الذي سينعقد في شرم الشيخ

اخبار العراق

اليوم السبت .. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

اخبار العراق

النقل : تعرض منزل احد المدراء لاستهداف “إرهابي” بواسطة قنبلة يدوية

اخبار العراق

مصرف الرافدين : فروعنا مفتوحة لاستقبال الاقساط لقروض بسماية

اخر الاخبار

محمد صلاح في مواجهة ميسي وليفاندوفسكي للحصول على جائزة الأفضل

اخر الاخبار

مع استمرار محادثات فيينا..ايران تعرض صواريخ باليستية في قلب طهران

اخر الاخبار

وجه بإطلاق النار بهدف القتل .. رئيس كازاخستان يرفض التفاوض مع المحتجين

اخر الاخبار

رالي دكار 2022 مهدد بالتوقف بعد استهداف سيارة سائق فرنسي

اخر الاخبار

رئيس وزراء الصومال يقدم اعتذارا رسميا للإمارات ويتسلم مساعدات إنسانية

اخر الاخبار

عاصي الحلاني يبحر بمسرح اليوبيل في إكسبو 2020