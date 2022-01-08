نصيف تستبعد تحقيق توافق سياسي على اختيار الرئاسات الثلاث

المستقلة /- استبعدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، تحقيق التوافق السياسي على اختيار الرئاسات الثلاث قبيل الدخول الى الجلسة الاولى للبرلمان، مبينة ان الجلسة ستكون مفتوحة لمدة 15 يوما كما جرى في الجلسات السابقة.

وقالت نصيف في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إنه “ورغم استمرار المفاوضات السياسية الا ان الامور ماتزال تراوح مكانها ولم تتقدم تجاه حسم الاتجاه السياسي لتشكيل الحكومة”.

واضافت ان “الحديث عن حسم اختيار الرئاسات الثلاث قبيل الذهاب الى الجلسة الاولى للبرلمان غير ممكن بسبب الخلافات وعدم اتضاح الاموار لغاية اللحظة”.

واشارت الى ان “القوى السياسية ستبتدع بدعة سياسية جديدة وهي جعل جلسة البرلمان جلسة مفتوحة لغاية 15 يوما لحين التوافق على تحديد القوى السياسية المشكلة للحكومة والتصرف فيها او ان يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تمديد الجلسة وهي بدعة دستورية ايضا”.