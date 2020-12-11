نصير الشيخ يكتب عن التشكيل العراقي في “النافذة والظلال”

المستقلة .. للشاعر والإعلامي ” نصير الشيخ ” صدر كتاب بعنوان ” النافذة والظلال / قراءات في تجارب مختارة من التشكيل العراقي ” عن دار أمل الجديدة في سوريا ..

ضم الكتاب وهو من القطع المتوسط وبواقع 130 صفحة ،عددا من المقالات تناولت تجارب عراقية و ميسانية مؤثرة في فن الرسم ، ولها حضورها محليا وعربيا، حيث تناول حياة الرسامين وتنوع تجاربهم ، وانعكاس معطيات الحياة على اللوحة لديهم…كما قام بتحليل أعمال كلّ فنان للوصول الى الصيغ الجمالية التي يشتغل عليها كل واحد منهم.

ويعدّ الكتاب إضافة نوعية للمكتبة العراقية في حقل الفن التشكيلي ونقده.

يذكر ان للمؤلف عددا من الإصدارات الشعرية والنقدية. وعشرات المقالات في الصحف والمجلات العراقية والعربية. وهو يعمل مراسلا تلفزيونيا لقناة العراقية.

قال المؤلف عن كتابه ” ربما يلحظ القارئ الفاحص لهذا الكتاب، عدم وجود رؤية جامعة له، بل هو تجميع لمقالات مختلفة كتبت في الشأن التشكيلي. من هنا لابد لي القول: ان هذه المقالات تنفتح على فضاء كتابي يحايث فضاء الشعر الذي انا سابح فيه ومشتغل عليه، صناعة القصيدة وانتاجها والتنظير فيها ومتابعة تجاربها وكشوفاتها”.

وأضاف ” حقل الفن ليس ببعيد عني وانا اطأ حقوله الملونة، اما قيل ((الرسم بالكلمات)).. وها انا اعيد صياغتها مجددا ((الرسم متوجاً بالكلمات)) … وإذا كانت القصيدة هي منطوق لفظي/كتابي. يبث إيحاءاته ودهشته. فأن اللوحة والعمل الفني حقلهما الباث ايضا، ولها شفراتها وعلامتها وطرق استدلالها التي تضاء بعين الناقد بعين الناقد الفاحص والمتأمل لحركتها، والمتتبع لجريان صورها والوانها”.

ويوضح انه “من هنا كانت الرؤية الكتابية في هذا الحقل ((عين تتقلب في جنون رائع)) …لأعود الى مقدمة الكلام، ربما لا نعثر على خيط ناظم جامع لهذه القراءات ، وكم تدلنا عنواناتها الى مرقاب رؤيوي يحتكم للتنظير والمفاهيم ـــ لكن الروح طائر يديم التحليق في فضاءاته، ويحب الدوران حول عشه، لكنه لا يخرب المداخن ولا يسطو على اعشاش الآخرين.”.