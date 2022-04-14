نصيحة للرجال في الصيف بشأن الاستحمام

المستقلة /- غسول الجسم للرجال، أو الشاور جل لا ينظف بشرة الرجال فحسب، بل يلطفها ويوحد لونها أيضًا، كما أنه ينظف البشرة ويغذيها ويهدئها وهو ضرورة مطلقة في أشهر الصيف، ومن الشائع الاستحمام مرتين على الأقل في الصيف، لأنه يمكن للعرق والأوساخ أن تجعلك تشعر بالضيق، وفيما يلي أضرار استخدام الصابون بشكل متكرر وفوائد الشاور جل للرجال، بحسب ما نشر موقع «نيو يورك تايمز» عن متخصصين في مجال البشرة.

أضرار استخدام الصابون خلال الاستحمام بينما يعد الاستحمام كثيرًا لإزالة العوامل الملوثة فكرة جيدة، فإننا غالبًا ما نميل إلى استخدام الكثير من الصابون، وهو ما يعتبر فكرة سيئة، لأنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى تآكل الطبقة الواقية لـ بشرة الرجال، والتي تحتوي على مزيج من الزيوت والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية، كما أنه يؤدي أيضا إلى تلف الجلد بما في ذلك زيادة الجفاف والحكة والتهيج والالتهاب، لذلك بينما نقوم بتنظيف بشرتنا من الملوثات، فإننا نحرص أيضًا على ضمان احتفاظ بشرتنا بزيوتها الطبيعية.

فوائد الاستحمام بالشاور جل للرجال يُنصح باستخدام غسول للجسم مرتين في الأسبوع، الذي لا ينظف البشرة فحسب، بل يساعد أيضًا في توحيد لونها، ويعمل الكثير منها أيضًا على ترطيب البشرة واستعادة توازنها المائي وبالتالي محاربة الجفاف، وتعمل العديد من أنواع غسول الجسم مثل تلك التي تحتوي على القهوة كمضادات للأكسدة لتهدئة وتغذية البشرة أيضًا وبالتالي تحسن صحة الرجال.

هناك عدد من هذه الخيارات المتاحة على الإنترنت، وفيما يلي الخيارات الجيدة والتي يمكنك الاختيار من بينها بحرية تامة، حيث تتوفر مجموعات متنوعة بعضها يحتوي على القهوة، بينما يأتي البعض الآخر مع مستخلصات الفحم، ويأتي العديد من أنواع منظفات البشرة مليئة بفوائد الفيتامينات والتي تلطف البشرة وتوحد لونها وترطبها.