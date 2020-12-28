نصر الله : يؤكد تلقي الفصائل العراقية دعماً مالياً وتسليحياً وتدريبياً عبر فيلق القدس

المستقلة /… أكد أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، تلقي فصائل المقاومة العراقية دعماً كاملاً من فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري.

وقال نصر الله في مقابلة مع “الميادين”، إن تلك الفصائل تلقت دعماً مالياً وتسليحياً وتدريبياً عبر فيلق القدس الذي ترأسه الحاج قاسم سليماني”.

وأضاف أن “القوات الأمريكية تعرف ذلك جيداً بعد أن اعتقلت عناصر من تلك الفصائل واعترفوا بهذا الأمر”.

وفي سياق حديثه، أشار نصرالله إلى أن “علاقة سليماني مع المرجعية الدينية في العراق كانت جيدة خصوصاً في الملفات الرئيسية”.

وأضاف أن “الأغلبية الساحقة من العمليات العسكرية ضد الاحتلال الأميركي في العراق نفذتها فصائل المقاومة”، مؤكداً أن “مجاميع شبابية بدأت بالمقاومة المسلحة ضد القوات الأميركية في العراق دون غطاء سياسي”.

كما شدد نصرالله على أن “الفضائيات العربية كانت ترفض بث فيديوهات عمليات المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأميركي”.

وأوضح أنه كان “هناك تعمية إعلامية كبيرة على عمليات المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأميركي”، مضيفاً أن “المقاومة العراقية كانت تلقى دعماً حقيقياً من قوة القدس والحاج قاسم سليماني”.

وأوضح أن “آلاف العمليات الانتحارية نفذت ضد العراقيين، أما عمليات المقاومة كانت دقيقة للضغط على الاحتلال”.

وتابع أن “الجيش الاميركي هدد سليماني وقوة القدس بقصف مراكزهم في إيران إذا استمر دعمهم للمقاومة”، مؤكداً أن “الجيش الأميركي أرسل رسالة إلى الحاج قاسم لمساعدته على الانسحاب من العراق من دون تعرضه للنار”.(النهاية)