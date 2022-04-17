نصب مضختين عائمتين في نهر الجهاد لمواجهة انخفاض مناسيب المياه

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..باشرت مديرية الموارد المائية في ميسان بنصب المضختين الكهربائيتين العائمتين وتعويمهما في نهر الجهاد في ناحية العزير لمواجهة انخفاض المناسيب نتيجة الشح المائي الحاصل وإيصال الحصص المائية للذنائب.

وقالت المديرية في بيان “إن ملاكاتها بالتعاون مع قسم الآليات قامت بأعمال حفر أحواض المضختين الكهربائيتين العائمتين وتعويمهما وبقدرة تصريف (1.82 م3/ثا) للمضخة الواحدة في قاطع شعبة الموارد المائية في ناحية العزير عند نهر “الجري” ومن ثم سيتم تشغيلهما، لرفد نهر الجـهاد بالحصص المائية للذنائب لإنجاح خطة وزارة الموارد المائية الرامية لإيصال المياه لأبعد نقطة إرواء في عموم ميسان خلال الموسم الصيفي.