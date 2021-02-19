نصب تذكاري للمفكرين والمثقفين في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الجمعة ، الموافقة على إنشاء نصب فني ثقافي في المحافظة يخص المفكرين والمثقفين قديما وحديثا .

وقال الخطابي في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) إن “المحافظة بحثت مع مركز باهرون للثقافة والفنون، إنشاء نصب فني للنتاجات الفكرية والثقافية والعلمية للمثقفين من اهالي كربلاء قديما وحديثا “.

وأشار الخطابي الى إن “كربلاء زاخرة بالكتّاب والمثقفين والعلماء والمفكرين، فلا بد أن يكون لهم ذكر ونصب يخلدهم “، مؤكدا “الدعم الكامل من أجل انجاح كافة خطوات تنفيذ هذا النصب “.